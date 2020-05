Sie ist nach den Worten von Bayerns Ministerpräsident Söder die "Notbremse" bei den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen: die von Bund und Ländern vereinbarte Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Wird dieser Wert in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt erreicht, sollen die Maßnahmen wieder verschärft werden. Doch sowohl die Zahl selbst als auch die sich daraus ergebenden Konsequenzen sind umstritten.

Inzwischen sind die Werte mehrfach überschritten worden; als einer der ersten war Greiz in Thüringen betroffen. Doch die dortige Landrätin Schweinsburg lehnte es ab, alle Lockerungen wieder rückgängig zu machen: "Wir können unserer Wirtschaft und Gastronomie keine weiteren Blockaden aufbürden", erklärte die CDU-Politikerin. "Es macht wenig Sinn, bei uns alles zu verbieten, was wenige Kilometer weiter möglich ist." Wenn etwa die Gasthäuser in ihrem Kreis nicht geöffnet würden, wichen die Menschen vermutlich in die benachbarten Landkreise oder Bundesländer aus.

Rückkehr zu Beschränkungen nur lokal?

Schweinsburg argumentierte, dass nicht der gesamte Landkreis betroffen sei, sondern vor allem zwei Städte, und dort insbesondere Pflegeheime. Die Vereinbarung von Bund und Ländern erlaubt tatsächlich, dass es nur örtliche Beschränkungen geben kann, wenn der Anstieg der Neuinfektionen an einem lokalisierbaren und eingrenzbaren Ort wie einem Altenheim geschieht. Allerdings kündigte der Freistaat an, für einen befristeten Zeitraum weitergehende Maßnahmen durchzusetzen, als die vom Kreis vorgeschlagenen. So sei die Öffnung der gastronomischen Betriebe im Landkreis für die kommenden zwei Wochen zunächst nur auf die Außenbereiche zu beschränken.



Zweifelt Landrätin Schweinsburg den Sinn einer Rücknahme von Lockerungen an, so kritisieren andere die Regel aus einem anderen Grund: Ihnen ist die Obergrenze von 50 Neuinfektionen zu hoch angesetzt. Aus Sicht des Berliner Innensenators Geisel ist es bei einer solchen Zahl möglicherweise schon zu spät. "Wir müssen früher eingreifen, wir können nicht so lange warten". Er sieht als ein weiteres Problem, dass in einer Metropole wie Berlin - sollte in einem Bezirk die Grenze überschritten werden - die Lockerungen dann stadtweit zurückgenommen werden müssten. Berlin hat sich für ein Ampelsystem entschieden. Liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über sieben Tage zusammengezählt bei 20, springt die Ampel demnach auf gelb, bei 30 Neuinfektionen auf rot.

Ärzte der Gesundheitsämter warnen vor Überlastung

Auch die Ärzte in den Gesundheitsämtern finden den Wert von 50 Neuinfektionen zu hoch. Ihre Verbandsvorsitzende Teichert sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei ihr ein Rätsel, wie die Gesundheitsämter damit klar kommen sollten. "Das ist nicht zu schaffen. Die Gesundheitsämter werden ohne dauerhafte Personalunterstützung in die Knie gehen". Die Ämter hätten ihre Arbeit in den vergangenen Wochen oft nur geschafft, weil das Personal unter anderem durch Medizinstudenten und viele Freiwillige verdrei- bis vervierfacht worden sei. Doch diese Aushilfskräfte seien nun teilweise schon wieder weg, weil sie ins Studium oder in ihren eigentlichen Job zurückgekehrt seien.



Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach befürchtet ebenfalls eine Überforderung der Landkreise: Die Kommunen hätten weder die Expertise noch das Personal, um die Ursachen der lokalen Ausbrüche zu erkennen und zu bekämpfen. Diese Sorge teilt der Epidemiologe Mikolajczyk von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg: "50 Neuinfektionen pro 100.000 pro Woche erscheint weit über den derzeitigen Kapazitäten der Gesundheitsämter."



Der Deutsche Landkreistag findet die 50er-Regel dagegen grundsätzlich gut: Es sei sinnvoll, dass Bund und Länder eine Relevanzschwelle verabredet hätten, ab der bestimmte Beschränkungen notwendig seien, sagte sein Präsident Sager. Zugleich betonte er aber, dass diese Schwelle weiterhin regional angepasste Maßnahmen durch die Gesundheitsämter der Landkreise ermöglichen müsse. "In der Krise ist mehr als deutlich geworden: Vor Ort kann man mit dem Geschehen gut umgehen und auch entsprechend passgenaue Maßnahmen treffen."

