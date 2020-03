Unter den Bundesländern gibt es Streit um das Abitur in der Coronakrise.

Die Landesregierung Sachsens kritisierte einen Vorstoß Schleswig-Holsteins, wonach die Abiturienten dort voraussichtlich keine Prüfung mehr ablegen müssen. Der sächsische Kultusminister Piwarz sagte in Dresden, wer ohne Abstimmung mit den anderen Bundesländern vorpresche, schaufele dem Bildungsföderalismus ein Grab. Zudem würden alle Bemühungen, dass den Schülern keine Nachteile entstehen, ad absurdum geführt. Auch Hamburg erklärte, Alleingänge seien in dieser wichtigen Frage nicht vernünftig. Aus Nordrhein-Westfalen verlautete, man wolle möglichst im Einvernehmen mit den anderen Ländern entscheiden. Der Bundeselternrat forderte ebenfalls eine einheitliche Linie.



Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Prien will dem Landeskabinett heute den Verzicht auf die Abiturprüfungen vorschlagen. Stattdessen soll die Abiturnote in dem Bundesland ausschließlich anhand der bisher erbrachten schulischen Leistungen vergeben werden. Auch die Prüfungen zum ersten allgemeinbildenden und zum mittleren Schulabschluss in diesem Schuljahr nicht abgenommen werden.