Im Kampf gegen die Corona-Pandemie greift Tschechien zu härteren Maßnahmen.

Von Mittwoch an werden Versammlungen mit mehr als sechs Menschen verboten, wie Gesundheitsminister Prymula bekanntgab. Restaurants, Bars und Klubs müssen dann bis auf weiteres schließen. Der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit wird untersagt. Alle Schulen müssen bis Anfang November für knapp drei Wochen zum Fernunterricht übergehen. Geschäfte sollen geöffnet bleiben.



Tschechien verzeichnet einen starken Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen. Im Schnitt steckten sich nach EU-Angaben binnen 14 Tagen 493 Menschen je 100.000 Einwohner an. Das ist der höchste Wert innerhalb der EU.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.