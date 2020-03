Die russische Hauptstadt Moskau schränkt wegen der Corona-Pandemie die Bewegungsfreiheit ihrer Bürger weiter ein.

Von heute an dürfen die Beschäftigten nur noch zur Arbeit gehen, wenn sie einen systemrelevanten Beruf haben. Darüber hinaus sind lediglich Arztbesuche und Einkäufe in Supermärkten und Apotheken erlaubt. Die Regelungen galten bisher nur für Moskauer Bürger ab 65 Jahren. Auch die Grenzen Russlands werden ab heute komplett geschlossen. Der internationale Flugverkehr ruht bereits seit einer Woche. Offiziell melden die russischen Behörden bisher 1.534 registrierte Infektionen im gesamten Land. Acht Menschen seien gestorben.



In den USA zählte die Johns Hopkins Universität mehr als 130.000 bestätigte Infektionen und 2.300 Todesfälle. Knapp die Hälfte der Toten stammen aus dem Bundesstaat New York. Inzwischen werden auch aus den Großstädten Chicago und New Orleans rasant steigende Zahlen gemeldet. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses in Washington, Pelosi, kritisierte in diesem Zusammenhang die Krisenpolitik von Präsident Trump. Im Fernsehsender CNN sagte die Politikerin der oppositionellen Demokraten, Trumps anfängliches Leugnen der Gefahr sei tödlich gewesen.