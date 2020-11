Der baden-württembergische Innenminister Strobl will, dass Quarantäne-Verweigerer zwangsweise eingewiesen werden können.

Dies habe der CDU-Politiker in einem Brief an Gesundheitsminister Lucha und Regierungschef Kretschmann angeregt, schreiben die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten". Laut Strobl sollen Zwangseinweisungen nur auf richterliche Anordnung vollzogen werden. Konkret schlug er vor, die Räumlichkeiten einer ehemaligen Klinik zu nutzen. In dem Brief verweist er auf einen Fall aus Wendlingen, bei dem eine Person zwei Mal innerhalb von vier Tagen gegen Quarantäneauflagen verstoßen habe.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.