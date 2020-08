Eine Studie aus China belegt, dass die weitaus meisten Corona-Ausbrüche in geschlossenen Räumen stattfinden.

Wissenschaftler haben dazu knapp 320 Ereignisse mit mindestens drei Corona-Neuinfektionen untersucht. Das Ergebnis: In einem Fall handelte es sich um ein Ausbruchsgeschehen im Freien. Alle anderen gingen auf Ansteckungen in Räumen zurück - einige in Bussen und Bahnen, andere beim Einkaufen, die meisten allerdings Zuhause, durch engen Kontakt zwischen Infizierten und Nicht-Infizierten.



Die Studie hält fest, dass die Ansteckungsgefahr über sogenannte Aerosole, also kleinste Schwebeteilchen in der Luft, offenbar noch größer ist als bisher gedacht. Dabei spielten regelmäßige Belüftung ebenso eine Rolle wie die Interaktion zwischen den Personen - ob sie beispielsweise still in einem Raum vor sich hinarbeiteten oder wie etwa in einer Bar laut sprechen oder singen.

