In Italien ist das Corona-Virus einer neuen Studie zufolge schon in Abwässern vom Dezember 2019 nachzuweisen.

Dies berichtet die Nachrichtenagentur afp unter Verweis auf das italienische Institut für Gesundheit. Dieses entdeckte demnach in Abwässern der beiden norditalienischen Großstädte Mailand und Turin vom Dezember genetische Spuren des Erregers Sars-CoV-2. Der erste Covid-19-Patient in Italien wurde erst zwei Monate später, am 20. Februar, registriert.



Als Ausgangspunkt der Corona-Pandemie gilt die chinesische Millionenmetropole Wuhan. Dort wurde das neuartige Coronavirus im Dezember erstmals bei Menschen festgestellt. Einige Wochen später entwickelte sich Italien und dort insbesondere der Norden zum Epizentrum der Pandemie in Europa.