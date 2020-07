In den USA haben laut einer Studie rund 5,4 Millionen Arbeitnehmer mit dem Verlust des Jobs durch die Corona-Krise auch ihre Krankenversicherung verloren.

Dies sei ein negativer Rekordwert, heißt es in der Untersuchung der nichtstaatlichen Organisation "Families USA". Die Zahl der unversicherten Erwachsenen liege damit um fast 40 Prozent höher als in den Finanzkrisenjahren 2008 und 2009. Ein Sprecher sagte bei der Vorstellung der Studie in New York, diese Lücke beim Versicherungsschutz müsse die US-Regierung im nächsten Gesetz zu Corona-Hilfen unbedingt schließen.



Die Arbeitslosenquote in den USA lag im vergangenen Monat bei rund 11 Prozent. Fast die Hälfte der dortigen Beschäftigten ist über den Arbeitgeber krankenversichert und verliert mit dem Job diesen Schutz.