Mehr als 40 Prozent der Corona-Infizierten in Deutschland wissen nicht, dass sie das Virus in sich tragen - und weitergeben könnten.

Das ist ein Ergebnis einer groß angelegten Covid-19-Studie der Uni Mainz mit mehr als 10.000 Personen. Unwissentlich infiziert sind danach vor allem Ältere und sozial schwächer gestellte Menschen, denn sie lassen sich deutlich seltener testen als Jüngere oder Studierte. Bei Älteren liegt das nach Ansicht des Studienleiters unter anderem daran, dass sie früher geimpft wurden und deshalb Tests nicht mehr für nötig halten, während Jüngere öfter ausgehen und dafür einen Test brauchen. Für Menschen mit geringer Bildung und wenig Einkommen empfiehlt die Studie spezielle Aufklärungskampagnen und mehr finanzielle Unterstützung. Sie räumt allerdings mit dem Vorurteil auf, dass sich diese Gruppe nicht so sehr an die AHA-Regeln halte - die Daten zeigen eher das Gegenteil. Es seien die insgesamt schlechteren Lebensverhältnisse, die die Möglichkeit einer Ansteckung erhöhten.



In der Mainzer Studie wurde auch untersucht, wie wirksam einzelne Maßnahmen im Kampf gegen Corona sind. Ganz vorne liegen Mindestabstand und Maskenpflicht. Dahinter folgt das Homeoffice. Die Forschenden fordern außerdem weiterhin ein systematisches Testen - auch von Geimpften, um die Kontrolle über das Infektionsgeschehen zu verbessern, vor allem angesichts der Varianten des Virus.



Ein weiteres Ergebnis ist, dass Kinder keine Infektionstreiber sind. Dafür wurden mehr als 2.000 Personen aus Familien mit Kindern untersucht. Heraus kam, dass es insgesamt kein höheres Risiko gab, sich bei Kindern anzustecken - auch nicht innerhalb der Familien. Umgekehrt seien Kinder weniger anfällig, sich selbst anzustecken, vermutlich weil sie im Vergleich zu Erwachsenen eine bessere Immunabwehr haben. Beides spricht nach Ansicht des Studienleiters dafür, Kitas und Schulen offen zu lassen, allerdings mit Luftfiltern, Hygieneregeln und Teststrategien.



An der Gutenberg-Gesundheitsstudie nehmen seit 2007 insgesamt 15.000 Probandinnen und Probanden teil. Damit ist sie eine der größten ihrer Art weltweit. Die Freiwilligen stellen einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung in Deutschland dar und ihre Angaben sind Grundlage ständig wechselnder Forschungsprojekte - vom Augeninnendruck bis zum Übergewicht. Hier gibt es weitere Ergebnisse der Covid-Studie, die laufend aktualisiert werden.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.