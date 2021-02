Forschende aus den USA haben in einer Studie vier Vorerkrankungen herausgearbeitet, die ein besonders hohes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf mit sich bringen.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Tufts University in Boston haben dafür die Daten von mehr als 900.000 Corona-Patientinnen und Patienten ausgewertet, die mit schweren Verläufen im Krankenhaus behandelt werden mussten. Laut ihrer Modellberechnung hatten zwei Drittel der Betroffenen mindestens eine von vier Vorerkrankungen: Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Diabetes oder Herzinsuffizienz.



Das größte statistische Risiko für eine schwere Erkrankung hatten dabei stark übergewichtige Menschen oder Personen mit Bluthochdruck. Die Forschenden sagen, dass diese Erkrankungen zum Großteil mit dem Lebensstil der Bevölkerung zusammenhängen. An diesem Punkt sollte man ihrer Ansicht nach deshalb zusätzlich ansetzen, um die Corona-Pandemie in den Griff zu kriegen.

