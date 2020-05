Vier Monate nach den ersten Corona-Fällen in Deutschland haben Wissenschaftler die Ansteckungsketten dieser Patientengruppe analysiert.

Die in der Fachzeitschrift "The Lancet Infectious Diseases" veröffentlichte Studie bestätigt, dass Infizierte bereits vor den ersten Symptomen ansteckend sind. Die Infektiosität noch vor Symptombeginn oder kurz danach sei erheblich, heißt es in der Untersuchung. Sie wurde von Wissenschaftlern des bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Robert Koch-Instituts und der Berliner Charité erstellt. Als Grundlage dienten die Fälle, die bei einem bayerischen Autozulieferer aufgetreten waren. Eine chinesische Kollegin hatte den Erreger bei einer Dienstreise eingeschleppt.