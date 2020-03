In Südkorea sinkt die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden am Donnerstag 87 Fälle registriert. Damit halte der Abwärtstrend der vergangenen Tage an, hieß es. Insgesamt wurden bisher 8.652 Infektionen in Südkorea bestätigt. Das Land galt lange als eines der am stärksten betroffenen Länder. Die Zahl der Todesfälle in Südkorea, die mit dem Erreger in Verbindung gebracht werden, erhöhte sich um drei auf 94.



Südkorea will nun insbesondere die Einreisekontrollen für Ankommende aus Europa verstärken. Von Sonntag an sollen sämtliche Personen, die von einem Aufenthalt in Europa nach Südkorea zurückkehren, auf das Virus getestet werden. Wer sich länger in Südkorea aufhalten will, muss sich in häusliche Quarantäne begeben.



Besorgt äußerten sich die Behörden über eine Zunahme von Infektionen in Kirchengemeinden und Pflegeheimen.