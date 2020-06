Südkorea sieht sich einer zweiten Welle von Corona-Virus-Infektionen ausgesetzt.

Die bisherige Einschätzung, dass eine zweite Welle erst im Herbst oder Winter beginnen könne, sei falsch gewesen, sagte die Direktorin der Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention, Kyeong, in Seoul. Seit den Urlaubstagen im Mai breiteten sich erneut Infektionen aus. Schwerpunkt der zweiten Welle sei die Hauptstadt Seoul.



Im Großraum Seoul lebt fast die Hälfte der über 51 Millionen Einwohner Südkoreas. Anfang Mai waren die Einschränkungen für soziale Kontakte gelockert worden. Danach war es zu gehäuften Covid-19-Fällen gekommen, unter anderem bei Clubgästen und Kirchgängern.



Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Virus-Infektionen liegt in Südkorea bei über 12.400. An oder mit dem Virus starben laut offiziellen Angaben 280 Menschen.