Angesichts einer Reihe neuer Infektionsfälle verschärft Südkorea die Corona-Auflagen.

Betroffen sind vor allem die Hauptstadt Seoul und deren Einzugsgebiet. In der Region lebt rund die Hälfte der südkoreanischen Bevölkerung. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, werden bis zum 14. Juni öffentliche Einrichtungen einschließlich Museen, Theater sowie Mehrzweckhallen wieder geschlossen. Am Zeitplan für die schrittweise Öffnung der Schulen soll festgehalten werden. Die Behörden meldeten zuletzt 79 neue Infektionen binnen eines Tages, so viele wie seit Anfang April nicht mehr. Die Zahl der Gesamtinfektionen stieg damit auf 11.344.