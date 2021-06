Wegen der drohenden Ausbreitung der hochinfektiösen Delta-Coronavirus-Variante wird der harte Lockdown in der australischen Stadt Sydney ausgeweitet.

Wie die Premierministerin des Bundesstaates New South Wales, Berejiklian, mitteilte, umfassen die Maßnahmen nun auch die umliegenden Regionen Blue Mountains, Central Coast und Wollongong. Mehr als eine Million Menschen in der Innenstadt und den östlichen Vororten der Stadt Sydney sind bereits in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Anwohner dürfen ihre Häuser nur verlassen, wenn sie einen systemrelevanten Beruf haben, für Lebensmitteleinkäufe, oder um Sport im Freien zu treiben. Gestern wurden in Sydney 22 Coronavirus-Fälle gemeldet, der höchste Anstieg seit dem ersten Fall mit der Delta-Variante am Mittwoch.

