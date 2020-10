In mehreren deutschen Nachbarstaaten gibt es neue Rekordwerte bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen.

In Österreich wurden innerhalb eines Tages etwa 1.230 neue Fälle registriert - so viele wie noch nie. Die Niederlande meldeten für die zurückliegenden 24 Stunden rund 6.500 Neuinfektionen, Polen und Tschechien 5.300 beziehungsweise 8.600.



Die Regierung in Warschau verschärfte die Corona-Beschränkungen. So muss jetzt in der Öffentlichkeit stets eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. In Tschechien müssen von Montag an Schwimmbäder und Fitness-Studios für zwei Wochen schließen. Restaurants müssen ab 20 Uhr zumachen, dort dürfen nur vier Personen an einem Tisch sitzen.



In den Niederlanden und Österreich sehen die Regierungen bisher von neuen Verschärfungen ab.

