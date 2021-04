In London haben mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Großbritannien protestiert.

Wie in britischen Sendern zu sehen war, zogen sie trotz geltender Beschränkungen für Massenversammlungen durch das Zentrum der Hauptstadt. Kaum einer der Teilnehmerinnen und Teilnehemern trug Masken. Der Sender "Sky News" sprach von mindestens 10.000 Demonstranten.



In der schweizerischen Stadt Rapperswil-Jona nahe Zürich gingen bei einer nicht genehmigten Demonstration rund 4.000 Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße. Sowohl dort als auch in London ließ die Polizei die Demonstranten gewähren.

