In Südkorea sind in der Hauptstadt Seoul tausende Mitglieder einer protestantischen Gemeinde unter Quarantäne gestellt worden.

Das Gesundheitsministerium teilte mit, unter den Mitgliedern der Sarang-Jeil-Kirche seien bislang 315 Corona-Fälle nachgewiesen worden. Etwa 3.400 Gläubige müssten deshalb in Quarantäne. Erschwert werde die Nachverfolgung von Verdachtsfällen durch die mangelnde Kooperation der Kirche. Bereits gestern hatte das Ministerium angekündigt, gegen den Pastor der Gemeinde Anzeige zu erstatten. Dieser hat eine führende Rolle bei den Protesten gegen die Regierung inne.



Wegen derzeit wieder steigender Corona-Infektionen hatten die südkoreanischen Behörden am Wochenende religiöse Versammlungen in der Hauptstadt Seoul und in der Nachbarprovinz Gyeonggi verboten. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Fälle beträgt inzwischen mehr als 15.500.