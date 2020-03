Zur Bewältigung der Coronavirus-Krise sind mehrere tausend Reservisten bereit, die Bundeswehr freiwillig zu unterstützen.

Die Resonanz auf einen Aufruf von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sei überwältigend, sagte der Vorsitzende des Reservistenverbands Sensburg der Zeitung "Die Welt". Bislang hätten sich seien 8.400 Reservisten gemeldet. Der CDU-Politiker sieht vor diesem Hintergrund die Bundeswehr in der Lage, in Krisenzeiten dem Land zu helfen - trotz ihrer Schwierigkeiten mit Personal und Material. Zudem zeige die gegenwärtige Situation die Notwendigkeit einer allgemeinen Dienstpflicht in Deutschland, meinte Sensburg.