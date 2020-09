Ob Teile der spanischen Hauptstadt Madrid tatsächlich wegen hoher Coronavirus-Infektionszahlen abgeriegelt werden, scheint unklar zu sein.

Es sei noch nichts entschieden, berichteten mehrere Zeitungen unter Berufung auf einen Sprecher von Regionalpräsidentin Ayuso. "El Pais" schrieb von einem Kommunikationsdesaster. Zuvor hatte der stellvertretende Regionalminister für Gesundheit, Zapatero, neue Beschränkungen ab dem Wochenende angekündigt. Er begründete dies mit dem sprunghaften Anstieg der Infektionen in der Hauptstadt und im Umland.



Mit rund 1.200 positiven Testergebnissen innerhalb von 24 Stunden wurden in und um Madrid gestern rund 40 Prozent aller neuen Fälle des Landes registriert. Spanien ist das in Westeuropa am härtesten von der Pandemie betroffene Land.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.