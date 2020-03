Krankschreibungen wegen Coronaverdachts sind zur Entlastung von Arztpraxen vorübergehend telefonisch möglich - und werden in der kommenden Woche wahrscheinlich auf eine Maximaldauer von 14 Tagen ausgeweitet.

Damit könnten Patienten mit Verdacht auf eine Coronavirusinfektion auf unbürokratische Art und Weise so lange zu Hause bleiben, bis sie keine Ansteckungsgefahr mehr darstellten, so der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt. Die Regelung gilt allerdings nur vorübergehend bis zum 4. Mai - und auch nur unter bestimmten Voraussetzungen.



Bisher dürfen die Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen nach Telefonkontakt zu einer Arztpraxis für die Dauer von sieben Tagen ausgestellt werden. In der kommenden Woche entscheidet sich, ob dies auf 14 Tage ausgeweitet wird. Dies betreffe auch Patienten mit nur leichten Beschwerden der oberen Atemwege und ohne einen begründeten Verdacht auf eine Corona-Infektion. Nach telefonischem Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt könne dann eine AU-Bescheinigung für zwei Wochen ausgestellt werden, teilte der Gemeinsame Bundesausschuss in Berlin mit. So lange beträgt die Inkubationszeit des Coronavirus, also die Zeitspanne zwischen möglicher Infektion und Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19.



Grundsätzlich gilt, dass eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nur nach einer ärztlichen Untersuchung ausgestellt werden darf.