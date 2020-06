Tennisprofi Novak Djokovic ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das teilte der Weltranglisten-Erste in einem Statement mit. Er werde sich nun in häusliche Quarantäne begeben. Djokovic war für die Organisation seiner Adria-Tour zuletzt heftig kritisiert worden, weil bei den Veranstaltungen in Serbien und Kroatien weder Hygiene- noch Sicherheitsregeln eingehalten worden waren.

Vor dem 33-Jährigen waren bereits mehrere andere Teilnehmer positiv getestet worden.