Nach Bayern will auch Nordrhein-Westfalen eine Corona-Testpflicht für Einreisende einführen.

Wie Gesundheitsminister Laumann in Düsseldorf mitteilte, soll die Testpflicht unabhängig vom Verkehrsmittel ab Montag. In Bayern müssen sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten schon seit heute testen lassen. Wer kein negatives Ergebnis vorlegen kann, muss die Untersuchung nachholen und das Ergebnis innerhalb von 72 Stunden beim zuständigen Gesundheitsamt vorzeigen.



Die Immunisierung gegen das Coronavirus kann am Sonntag in Deutschland beginnen. Das für die Prüfung von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut gab die ersten Chargen mit insgesamt mehr als vier Millionen Impfdosen der Hersteller Biontech und Pfizer frei.



Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat einen Höchststand erreicht. Das Robert Koch-Institut meldete heute 962 Verstorbene innerhalb eines Tages. Außerdem wurden 24.740 neue Infektionen registriert - knapp 3.000 weniger als vor einer Woche.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.