Die Coronavirus-Epidemie breitet sich weiter aus und der Bedarf an Tests steigt. Wann man sich testen lassen sollte und wie es geht, haben wir hier zusammengefasst.

Zu Anfang der Epidemie war es auch in begründeten Verdachtsfällen teils schwierig bis unmöglich, Informationen zu bekommen und sich testen zu lassen. Inzwischen werden die Kapazitäten überall ausgebaut.

Wer kann und soll sich testen lassen?

Ein Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus ist grundsätzlich nur sinnvoll, wenn Krankheitsanzeichen vorliegen, erklärt das Robert-Koch-Institut. Wenn man gesund sei, sage der Test nichts darüber aus, ob man krank werden könne. Zudem würden damit die Testkapazitäten unnötig belastet.



Bei einer Atemwegserkrankung mit Symptomen wie Husten, Niesen, Halsschmerzen etc. sollte man sich testen lassen, wenn man in den vergangenen zwei Wochen Kontakt zu einem Erkrankten hatte, bei dem Covid-19 bestätigt wurde, oder wenn man in einem einem Gebiet war, in dem es bereits zu vielen Erkrankungen gekommen ist. Ein Test ist außerdem angezeigt, wenn eine Vorerkrankung besteht oder wenn sich die Erkrankung verschlimmert und Atemnot oder hohes Fieber hinzukommen. Außerdem sollen sich Personen mit Symptomen testen lassen, die im Krankenhaus oder in der Altenpflege arbeiten oder anderweitig viel mit Risikogruppen in Kontakt kommen. Wer unsicher ist, kann sich auch an die eigenen Krankenkasse wenden. Viele haben eigene Telefonnummern für Fragen zum Coronavirus eingerichtet.

Wo sind aktuell Tests möglich?

Auf keinen Fall sollte man bei einem Coronavirus-Verdacht unangemeldet in die nächste Arztpraxis gehen. Die Infektionsgefahr ist zu groß. Die aktuelle Empfehlung lautet: Melden Sie sich telefonisch beim Hausarzt, der Hausärztin oder - wenn diese nicht zu erreichen sind - bei der bundesweiten Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117 (Informationen des Bereitschaftsdienstes hier auch online). Auch das örtliche Gesundheitsamt sollte telefonisch kontaktiert werden, das zuständige Gesundheitsamt findet man mit dieser Suche beim Robert-Koch-Institut durch einfache Eingabe der eigenen Postleitzahl.



Die Gesundheitsämter informieren dann über die örtlichen Test- oder Abstrichzentren und vergeben auch Termine dafür. Alternativ können auch Ärzte dahin überweisen. Denn auch bei Teststellen gilt: nicht unangemeldet vorbeikommen.



In verschiedenen Bundesländern sind bereits sogenannte Drive-In-Tests möglich. Dabei wird der Abstrich durch das geöffnete Autofenster hindurch genommen. Dies geht schnell und reduziert die Ansteckungsmöglichkeiten sowohl für die Patienten als auch für das medizinische Personal.



Drive-In-Tests gibt es beispielsweise in München, in Oberhausen und Bochum, im Rhein-Neckar-Kreis und im Kreis Esslingen.



Andere Kommunen setzen darauf, Mitarbeiter für den Abstrich zu den Patienten nach Hause zu schicken. Der Test wird dann an der Wohnungstür durchgeführt.

Wie läuft ein Test auf das Coronavirus ab?

Für den Test wird üblicherweise ein Rachenabstrich verwendet. Das bedeutet, dass eine Pflegekraft mit einem speziellen Wattestäbchen etwas Sekret aus dem Hals entnimmt.



Die reine Testzeit zur Auswertung der Probe beträgt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts etwa vier bis fünf Stunden. In der Praxis vergehen derzeit in der Regel 24 bis 48 Stunden, bis der Patient oder die Patientin das Ergebnis erfährt. Neue Testverfahren wie etwa die Drive-In-Zentren sollen diese Zeit verkürzen.



Solange das Ergebnis noch nicht vorliegt, sollte man davon ausgehen, dass man andere Menschen anstecken kann, und deshalb zuhause bleiben und Kontakte vermeiden.

