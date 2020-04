Mehr testen, effektiver testen und zusätzliche Testmethoden einsetzen - das scheint vielen Experten derzeit der Schlüssel zu sein, um das Corona-Virus in den Griff zu bekommen.

In Deutschland wurden deshalb die Tests ausgeweitet, vielerorts gibt es die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Laut Robert-Koch-Institut hat es bis zum 12. April rund 1,7 Millionen Labortests gegeben. Viele Menschen fragen sich: Wie läuft so ein Test ab und welche Aussagekraft hat das Ergebnis?

Wer kann und soll sich testen lassen?

Ein Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus ist grundsätzlich nur sinnvoll, wenn Krankheitsanzeichen vorliegen - auch milde, erklärt das Robert-Koch-Institut. Wenn man gesund sei, sage der Test nichts darüber aus, ob man krank werden könne. Zudem würden damit die Testkapazitäten unnötig belastet.



Bei einer Atemwegserkrankung mit Symptomen wie Husten, Niesen oder Halsschmerzen sollte man sich testen lassen, wenn man in den vergangenen zwei Wochen Kontakt zu einem Erkrankten hatte, bei dem Covid-19 bestätigt wurde, oder wenn man in einem einem Gebiet war, in dem es bereits zu vielen Erkrankungen gekommen ist. Ein Test sei außerdem angezeigt, wenn eine Vorerkrankung besteht oder wenn sich die Erkrankung verschlimmert und Atemnot oder hohes Fieber hinzukommen. Außerdem sollen sich Personen mit Symptomen testen lassen, die im Krankenhaus oder in der Altenpflege arbeiten oder anderweitig mit Risikogruppen in Kontakt kommen.

Wo sind aktuell Tests möglich?

Auf keinen Fall sollte man bei einem Coronavirus-Verdacht unangemeldet in die nächste Arztpraxis gehen. Die Infektionsgefahr ist zu groß. Die Empfehlung lautet: Melden Sie sich telefonisch beim Hausarzt, der Hausärztin oder - wenn diese nicht zu erreichen sind - bei der bundesweiten Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter 116 117 (Informationen des Bereitschaftsdienstes hier auch online). Auch das örtliche Gesundheitsamt sollte telefonisch kontaktiert werden, das zuständige Gesundheitsamt findet man mit dieser Suche beim Robert-Koch-Institut durch einfache Eingabe der eigenen Postleitzahl.



Die Gesundheitsämter informieren dann über die örtlichen Test- oder Abstrichzentren und vergeben auch Termine dafür. Alternativ können auch Ärzte dahin überweisen. Denn auch bei Teststellen gilt: nicht unangemeldet vorbeikommen.



Vielerorts sind sogenannte Drive-In-Tests möglich. Dabei wird der Abstrich durch das geöffnete Autofenster hindurch genommen. Wer sich testen lässt, muss im Auto sitzen bleiben, um so das Ansteckungsrisiko für andere so gering wie möglich zu halten.

Wie läuft ein Test auf das Coronavirus ab?

Für den Test wird üblicherweise ein Rachenabstrich verwendet. Das bedeutet, dass eine Pflegekraft mit einem speziellen Wattestäbchen etwas Sekret aus dem Hals entnimmt.



Die reine Testzeit zur Auswertung der Probe beträgt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts etwa vier bis fünf Stunden. In der Praxis vergehen derzeit in der Regel 24 bis 48 Stunden, bis der Patient oder die Patientin das Ergebnis erfährt.



Solange das Ergebnis noch nicht vorliegt, sollte man davon ausgehen, dass man andere Menschen anstecken kann, und deshalb zuhause bleiben und Kontakte vermeiden.

Welche Einschränkungen gibt es?

"Jeden mit einem Husten werden wir auch in Zukunft nicht auf Corona prüfen können", agt Dlf-Wissenschaftsredakteur Volkart Wildermuth. Das sei auch nicht sinnvoll, "denn neben Corona sind ja viel, viel mehr andere Erkältungserreger unterwegs, zumindest zurzeit noch. Und so ist die überwiegende Mehrheit der Corona-Tests auch nach wie vor negativ." Es gilt nach noch immer: Nur wer Symptome wie Husten und Fieber hat und zusätzlich Kontakt zu einem Infizierten oder in einem Risikogebiet war, wird getestet – alle anderen nicht.

Schnelltests

Inzwischen arbeiten viele Unternehmen an Schnelltests. Allerdings wird noch untersucht, wie genau diese sind.

