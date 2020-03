Thailand hat wegen der Coronavirus-Pandemie den Ausnahmezustand ausgerufen.

Premierminister Prayuth Chan-Ocha teilte in Bangkok mit, dieser gelte von diesem Freitag an für einen Monat. Damit erhält die Regierung weitreichende Befugnisse. Sie kann zur Eindämmung des Virus unter anderem Ausgangssperren erlassen, die Berichterstattung der Medien zensieren, Versammlungen auflösen und Soldaten zur Verstärkung heranziehen. Nach Anhaben der Johns Hopkins Universität haben sich in Thailand 827 Menschen infiziert, 4 Personen sind gestorben.