In verschiedenen Bundesländern zeichnen sich Lockerungen für öffentliche Gottesdienste während der Coronavirus-Pandemie ab.

Thüringen etwa erlaubt ab morgen religiöse Versammlungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 30 Teilnehmern und unter freiem Himmel mit bis zu 50 Gläubigen. Nach Angaben der Landesregierung müssen die Gemeinden jedoch die gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten. Zudem würden Menschen mit Symptomen einer Covid-19-Erkrankung sowie mit Anzeichen einer Erkältung von der Teilnahme ausgeschlossen, hieß es weiter. Berlin ermöglicht ab 4. Mai religiöse Treffen in geschlossenen Räumen mit bis zu 50 Teilnehmern. Sachsen hatte als erstes Bundesland öffentliche Gottesdienste in geschlossenen Räumen wieder erlaubt. Sie sind dort seit Wochenanfang mit maximal 15 Teilnehmern möglich. Auch in Brandenburg können maximal 20 Gläubige bereits wieder zu besonderen Anlässen wie Taufen oder Beerdigungen zusammenkommen.



Das sogenannte Corona-Kabinett wird voraussichtlich in der kommenden Woche über mögliche bundesweite Erleichterungen für Religionsgemeinschaften beraten.