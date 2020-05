In Thüringen soll nun auch der Corona-Krisenstab des Innenministeriums aufgelöst werden.

Eine Sprecherin erklärte in Erfurt, Minister Maier werde dies in der kommenden Woche im Kabinett vorschlagen. Es sei nicht mehr zu vertreten, den Stab täglich 24 Stunden lang im Dienst zu halten. Dieser könne bei einem Anstieg der Infektionen innerhalb weniger Stunden wieder die Arbeit aufnehmen.



Thüringens Minister Ramelow von der Linken hatte am Samstag mitgeteilt, dass die allgemeinen Corona-Schutzmaßnahmen in seinem Bundesland Anfang Juni enden sollen. Dies stößt auf breite Kritik nicht nur im Bund und bei anderen Bundesländern; auch innerhalb Ramelows Regierung äußerten Umweltministerin Siegesmund von den Grünen und Innenminister Maier von der SPD starke Vorbehalte.



Die Bundesregierung erklärte heute, man halte an verbindlichen Regeln zur Eindämmung des Coronavirus fest. Bezüglich von Abstand, Kontakten und Hygiene sollte es weiter verbindliche Anordnungen geben und nicht reine Gebote, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin.