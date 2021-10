Angesichts steigender Infektionszahlen hebt Thüringen die Altersbegrenzung für Corona-Auffrischungsimpfungen auf.

Ab November könnten in den Impfstellen auch alle Menschen unter 60 Jahre ihre Immunisierung auffrischen lassen, teilte das Gesundheitsministerium in Erfurt mit. Zudem verkürzt Thüringen die Fristen: Wer zuvor mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer, Moderna oder Astrazeneca immunisiert wurde, könne die Auffrischung bereits fünf Monate nach Abschluss der vollständigen Impfserie erhalten, heißt es.



Auch in Sachsen können ab dem kommenden Monat alle Menschen im Alter ab 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bekommen. Das folgt aus einer Empfehlung der Sächsischen Impfkommission, wie das Landessozialministerium mitteilte. Zur Begründung hieß es, neueste Daten würden eine Risikoreduktion für alle Altersgruppen "eindrucksvoll" belegen.



Nach Angaben des Ministeriums hat die Impfkommission vorsorglich ihre Empfehlung bezüglich des Impfstoffes von Moderna angepasst. Dieser werde nun ab einem Alter von 30 Jahren empfohlen. Zugelassen ist das Vakzin ab 12 Jahre.



Hintergrund seien Studien aus dem Oktober, die auf eine etwas größere Zunahme von Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen hindeuteten.

