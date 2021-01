Thüringens Ministerpräsident Ramelow hat Forderungen nach baldigen Lockerungen der Corona-Beschränkungen erneut zurückgewiesen.

Er sagte im ZDF, man müsse der Tatsache ins Auge sehen, dass das Virus jetzt erst anfange, richtig Fahrt aufzunehmen. Der Linken-Politiker verwies darauf, dass in seinem Bundesland alle Landkreise und kreisfreien Städte den Inzidenzwert von 200 überschritten hätten. Sein Appell an die Thüringer Wirtschaft sei, möglichst alles zu unterlassen, was im Moment nicht notwendig sei.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.