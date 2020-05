Thüringens Ministerpräsident Ramelow setzt bei seinen Lockerungsplänen auf die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger.

Man könne nicht permanent mit Polizei und Ordnungsamt gegen das Virus angehen, sagte Ramelow im Deutschlandfunk Nova-Interview. Vielmehr müssten die Menschen mit ihren Herzen verstehen, dass sie sich und andere schützen müssten. Der Linkenpolitiker betonte aber auch, das Virus sei weiter da und gefährlich, und es gebe auch noch keine Medikamente. Man werde jeder einzelnen Infektion nachgehen.



In Schulen und Kitas will Ramelow künftig viel mehr testen, zum Teil auch ohne Ankündigung. So erfahre man mehr über das Infektionsgeschehen in Gänze, auch über die Dunkelziffer, und bekomme valide Daten. Damit will sich Ramelow für künftige Epidemien rüsten: "Wir müssen nicht nur unsere Computer vor Viren schützen, sondern auch die Menschen."