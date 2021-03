In Thüringen ist der frühere Ministerpräsident Althaus bereits Anfang Februar gegen das Coronavirus geimpft worden.

Das Landesgesundheitsministerium in Erfurt bestätigte entsprechende Medienberichte. Dem 62-jährigen CDU-Politiker wurde der Impfstoff in einem Pflegeheim in Heiligenstadt verabreicht. Althaus ist dort Mitglied des Aufsichtsrats. Nach Informationen des MDR gehörte er damals nicht zur Gruppe derjenigen, denen eine Impfung laut der Prioritätenliste zustand. Althaus selbst wollte sich auf Anfrage von Medien nicht äußern. Auch das Pflegeheim gab zunächst keine Stellungnahme ab.



Zu Beginn des Jahres hatten mehrere Politiker und Beamte für Diskussionen gesorgt, weil sie sich beim Impfen vorgedrängelt hatten.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.