Der Wiederaufbau nach der Corona-Krise muss aus Sicht der EU-Kommission eng mit dem Klimaschutz verbunden werden.

Die Erderwärmung bleibe bedrohlich, auch wenn die Pandemie gerade alles dominiere, sagte der geschäftsführende Vizepräsident der Kommission, Frans Timmermans, im Gespräch mit Deutschlandfunk Nova. Für beide Zwecke werde so viel Geld gebraucht, dass man es nur einmal ausgeben könne.



Daher müsse man durch Corona gefährdete Jobs so schützen, dass sie nachhaltig würden. Timmermans meinte, Hilfen für die in Europa bedeutende Autoindustrie seien unverzichtbar. Die Branche müsse dafür aber mehr Elektro-Autos anbieten und den Ausstoß an Schadstoffen senken. Auch Abwrackprämien dürfe es als Kaufanreiz nur mit ökologischer Komponente geben. Als zweites Beispiel nannte der für den Klimaschutz zuständige EU-Kommissar die Luftfahrt. Auch dieser Branche müsse geholfen werden. Voraussetzung seien aber ein Kurswechsel in Richtung weniger Kurzstreckenflüge, weniger Verbrauch der Maschinen und neue Treibstoffe.



Timmermans zeigte sich zuversichtlich, dass auch die Unternehmen einen ökologisch orientierten Wiederaufbau der von der Pandemie betroffenen Volkswirtschaften wollten. Die Industrie habe das inzwischen verstanden, meinte er, auch in Deutschland.

