Deutschlands größter Schlachtbetrieb Tönnies reagiert auf die massive Kritik am System von Werkverträgen.

Bis Ende des Jahres würden diese Verträge in allen Kernbereichen der Fleischgewinnung abgeschafft, teilte das Unternehmen in Rheda-Wiedenbrück mit. Die Mitarbeiter sollten in der Tönnies-Unternehmensgruppe eingestellt werden. Zuvor hatte der Konkurrent und zweitgrößte deutsche Schlachtbetrieb, Westfleisch, erklärt, man wolle bis Ende des Jahres alle Mitarbeiter selbst einstellen und auf Werkvertragsanbieter verzichten.



Bei Werkverträgen sind die Arbeiter bei Subunternehmen zur Erbringung bestimmter Leistungen formal angestellt. Häufig sind damit Niedriglöhne, überlange Arbeitszeiten und eine Unterbringung in Sammelunterkünften verbunden.