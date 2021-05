Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Bareiß, hat sich zuversichtlich zu Reisen innerhalb Europas noch im Sommer geäußert.

Der CDU-Politiker sagte dem "Tagesspiegel", mit entsprechenden Vorkehrungen sei er recht optimistisch. Er sehe bereits im Testen eine große Chance, setze aber vor allem Hoffnungen in einen europaweiten digitalen Impfpass. Dieser soll etwa für Smartphones als freiwilliges und ergänzendes Angebot zum weiterhin gültigen gelben Papier-Dokument eingeführt werden. Derweil forderte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther eine schnelle Regelung für Hotelöffnungen in Deutschland. Er sagte derselben Zeitung, Beherbergungsbetriebe seien keine Treiber der Pandemie. So sollten Familien künftig mit einer Mischung aus Impfnachweis der Eltern und Testnachweis älterer Kinder Urlaub in Hotels an der Nordsee machen können.



Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig kündigte an, Einreiseverbote für vollständig Geimpfte zu lockern. Hintergrund ist ein entsprechender Beschluss des Oberverwaltungsgerichts in Greifswald, der Teile der Landesverordnung als willkürlich bezeichnet und für unrechtmäßig erklärt hatte.

