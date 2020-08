Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Bareiß, hat wegen steigender Corona-Zahlen eine Reisewarnung für ganz Frankreich nicht ausgeschlossen.

Der CDU-Politiker sagte dem Sender RTL/ntv, wenn 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zu erkennen seien, dann müsse man reagieren.



Das Auswärtige Amt hatte für die Region Provence-Alpes-Côte d'Azur, in der Urlaubsorte wie Nizza und Cannes liegen, sowie für die Region Île-de-France mit der Hauptstadt Paris eine Reisewarnung herausgegeben. Dort überschreitet die Zahl der Neuinfektionen jeweils 50 Fälle pro 100.000 Einwohner gerechnet auf sieben Tage. Deshalb soll auf nicht notwendige touristische Reisen dorthin verzichtet werden. Wer aus diesen Regionen zurückkehrt, muss einen Corona-Test machen lassen und sich bis zum Ergebnis in häusliche Quarantäne begeben.