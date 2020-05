Die deutsche Tourismusbranche hat den Aufschub des Regierungs-Beschlusses zum Ende der allgemeinen Reisewarnung als eine "verheerende Botschaft" kritisiert.

Dies sei das völlig falsche Signal für die vielen Menschen in Deutschland und Europa, die nach langer Zeit wieder ihre Freunde und Verwandte besuchen oder in den Urlaub fliegen wollten, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, von Randow. Auch für die 26 Millionen Beschäftigten in der europäischen Reisebranche sei dies eine schlechte Nachricht. Der Verband DRV, der Veranstalter und Reisebüros vertritt, machte die CSU für die Verzögerung verantwortlich. Laut Medienberichten warnt die Partei vor den Gefahren eines zu frühen Endes der Reisebeschränkungen.



Eigentlich wollte das Kabinett heute über die Aufhebung der Reisewarnung für 31 europäische Länder beraten. Das Auswärtige Amt erklärte jedoch, es gebe noch eine Reihe schwieriger Fragen zu Hygienekonzepten, Flugreisen und zur innereuropäischen Koordination zu klären. Kanzleramtsminister Braun stellte eine Entscheidung in der kommenden Woche in Aussicht.



In Berlin demonstrierten heute Busreiseunternehmen aus ganz Deutschland mit Fahrzeug-Korsos zum Regierungsviertel für eine baldige Reise-Erlaubnis.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Corona-Pandemie - und danach? Wie geht es mit dem Umweltschutz nach der Krise weiter?

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung des Coronavirus?

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Ansteckung: Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Corona-Demos: Gegner der Corona-Maßnahmen sind in der Minderheit

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.