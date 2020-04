Wegen der Corona-Pandemie finden die traditionellen Ostermärsche an Rhein und Ruhr nur virtuell statt.

Unter dem Motto "Atomwaffen verbieten - Klima schützen statt aufrüsten - Nein zur EU-Armee" stehen Musikbeiträge und Reden online. Wegen der Versammlungsverbote waren unter anderem eine für heute geplante Veranstaltung des Kölner Friedensforums sowie rund 90 weitere Kundgebungen abgesagt worden. Vor der Uran-Anreicherungsanlage in Gronau hatten sich gestern 20 Demonstranten unter Aufsicht des Ordnungsamtes zu einer Mahnwache versammelt. Sie ersetzte einen ursprünglich geplanten Ostermarsch in der westfälischen Stadt.



Die Aktionen der Friedensbewegung entstanden Ende der 50er-Jahre in Großbritannien. Der erste Ostermarsch in der Bundesrepublik wurde 1960 in der Lüneburger Heide veranstaltet, wo mehr als tausend Menschen gegen die deutsche Wiederbewaffnung und eine Ausrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen protestierten.