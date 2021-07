Der britische Regierung wendet die gesetzliche Quarantäne-Regel für Premierminister Johnson nicht an.

Wie ein Sprecher mitteilte, gehen er sowie Finanzminister Sunak nicht in Selbstisolation, obwohl beide Kontakt zu Gesundheitsminister Javid hatten. Dieser war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zur Begründung hieß es, Johnson und Sunak nähmen an einem Pilotprojekt teil, das tägliche Tests anstatt Selbstisolation vorsehe. Während dieser Zeit würden die beiden Politiker vom Büro aus nur wesentlichen Regierungsgeschäften nachgehen.



In Großbritannien wird derzeit eine große Zahl an Menschen dazu aufgerufen, ihr Zuhause für zehn Tage nicht zu verlassen, weil sie in Kontakt mit Infizierten gekommen sind. Viele Schüler können deswegen nicht am Unterricht teilnehmen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 18.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 16.07.)



+ Digitaler Impfpass: Erleichterungen im Überblick (Stand 03.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 05.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 17.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.