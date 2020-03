Bundesernährungsministerin Klöckner ruft die Bürger auf, Hamsterkäufe zu vermeiden.

Dazu gebe es aktuell keinen Anlass, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. In Deutschland bestünden keine Versorgungsengpässe. Die Ministerin appelliere daher an die Bürger, ihre Vorräte mit Bedacht, Augenmaß und umsichtig aufzustocken. Dann sei genügend für alle verfügbar, zumal die Regale zeitnah wieder aufgefüllt würden. Gerade mit Blick auf die jetzige Situation sei nicht nur die Solidarität der Verbraucher untereinander gefragt, sondern auch Maß und Mitte. Konkret empfiehlt Klöckner, nur das zu lagern, was auch normalerweise im Alltag genutzt und verbraucht werde. Auf diese Weise würden Lebensmittel und wichtige Ressourcen nicht verschwendet.



Wer aber doch zu viel gekauft habe, den ruft die Ministerin dazu auf, einwandfreie Waren für Bedürftige an die Tafeln zu geben.

Scheuer sieht Versorgung ebenfalls als gesichert an

Auch Bundesverkehrsminister Scheuer sieht die Versorgung mit Lebensmitteln in Deutschland in der Corona-Krise ebenfalls als gesichert an. Er habe sich mit Vertretern der Lebensmitteldiscounter getroffen, sagte der CSU-Politiker der "Bild-Zeitung. Zwar gebe es logistische Schwierigkeiten, aber die Lager seien so bestückt, dass keiner Angst haben müsse.



Scheuer führte weiter aus, es gebe Pläne für den Fall, dass sich die Situation zuspitze. Wenn zum Beispiel Polen die Grenzen schließe, habe das direkte Auswirkungen auf die Versorgungslage in Deutschland. Viele Lkw-Fahrer kämen aus Polen, wenn diese fehlten, "haben wir ein echtes Problem." Sollte es dann jedoch zu Engpässen kommen, könne die Bundeswehr die Versorgung auffangen. Das sei aber ein Szenario für den schlimmsten Fall. "So weit sind wir noch nicht", fügte Scheuer hinzu.

Hamsterkäufe kommen in Wellen

Nach Angaben des Bundesverbandes des Deutschen Lebensmittelhandels kommen Hamsterkäufe in Wellen. Dies geschehe, wenn Medien über steigende Infektionszahlen berichten, sagte Verbandssprecher Böttcher der "Zeit". Das Marktforschungsunternehmen GfK verzeichnete Ende Februar eine steigende Nachfrage, unter anderem nach Fisch- und Obstkonserven, Teigwaren und Toilettenpapier.



Nordrhein-Westfalen hatte zuletzt das Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen wegen der deutlich gestiegenen Nachfrage in den Supermärkten und Drogerien im Zuge der Coronakrise gelockert. In Belgien kam es in dieser Woche wegen der angekündigten Einschränkungen des öffentlichen Lebens vereinzelt zu Massenandrank in den Supermärkten. Fernsehbilder zeigten Kundenschlangen und leer gefegte Regale.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus und dessen Auswirkungen

Über die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten, Genesenen und Todesfälle berichten wir in unserem Artikel: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.



Darüber hinaus haben wir einen Nachrichten-Blog aufgelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen.



Wie groß ist die Gefahr hierzulande? Welche Strategien verfolgen die Behörden? Was kann jede(r) tun, um sich zu schützen? Antworten auf diese und andere Fragen geben wir in unserem Beitrag: Deutschland und das Coronavirus - Antworten auf die wichtigsten Fragen.



Flächendeckende Schul- und Kitaschließungen werden in Deutschland wegen der Ausbreitung des Coronavirus immer wahrscheinlicher. Fehlende Kinderbetreuung könnte eine der Konsequenzen sein. Eine Übersicht über die wichtigsten Fragen finden Sie in unserem Stück: Wie sich das Coronavirus auf Schule, Universität und Kita in Deutschland auswirkt.



Gegen das neuartige Coronavirus gibt es bislang keinen Impfstoff. Auch Medikamente, die bei der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit helfen, sind noch nicht erforscht. Ansätze für Behandlungsmöglichkeiten gibt es aber. Welche das sind, erklären wir in unserem Beitrag: Erste Ansätze für Medikamente, die gegen Coronavirus wirken könnten.



Zum Thema Atemschutzmasken kursieren derzeit viele Informationen. Welche Masken es gibt, wer sie wirklich braucht und warum die EU einen deutschen Exportstopp kritisiert, beantworten wir im Beitrag: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte.



Was exponentielles Wachstum für die Ausbreitung des Coronavirus bedeutet,wie das deutsche Gesundheitssystem auf Covid-19-Fälle vorbereitet ist, was hilft, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und wann mit einer Entspannung der Lage zu rechnen ist: Diese Fragen beantworten wir in unserem Beitrag: Hygiene, Quarantäne, Geisterspiele: Warum die Maßnahmen gegen das Coronavirus so wichtig sind.



Wegen des Coronavirus werden weltweit viele Großveranstaltungen abgesagt. Wie geht Deutschland damit um – also etwa mit Messen und Bundesligaspielen? Wir geben Antworten auf wichtige Fragen in unserem Stück: Coronavirus: Wie geht Deutschland mit Großveranstaltungen um?



Auch im Sport wurden zahlreiche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Eine Übersicht lesen Sie hier: Wie das Coronavirus den internationalen Sport beeinflusst - Absagen, Verschiebungen, Ausfälle.