Das Duell des Champions-League-Siegers FC Bayern München gegen den Europa-League-Gewinner FC Sevilla findet trotz der Einstufung des Spielortes Budapest als Risikogebiet wie geplant statt.

Laut Europäischer Fußball-Union wird an der Ausrichtung des sogenannten Supercups, der vor Zuschauern stattfinden soll, am 24. September festgehalten. Die UEFA sei in Kontakt mit dem Deutschen Fußball-Meister und Champions-League-Gewinner, um über die Auswirkungen für die mitreisenden Fans zu diskutieren.



Gestern Abend hatte das Robert Koch-Institut die ungarische Hauptstadt als Risikogebiet eingestuft.

