Trotz Bedenken der Weltgesundheitsorganisation hält Chile an dem Plan fest, genesenen Covid-19-Patienten einen sogenannten "Immunitätsausweis" auszustellen.

Das bestätigte eine Vertreterin des Gesundheitsministeriums in Santiago de Chile. Sie sagte vor Pressevertretern, Menschen, die die Krankheit gehabt hätten, besäßen ein geringeres Risiko, sich erneut zu infizieren. Die entsprechenden Ausweise seien in Vorbereitung und würden bald verteilt.



Die WHO hatte Samstag betont, dass es keineswegs garantiert sei, dass sich ehemalige Patienten nicht mehr anstecken könnten. Ein entsprechender Ausweis könne die Betroffenen in falscher Sicherheit wiegen.