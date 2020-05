US-Präsident Trump hat im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie erneut Vorwürfe gegen China erhoben.

Er äußerte den Verdacht, dass die Pandemie ihren Ursprung in einem chinesischen Forschungslabor genommen haben könnte. Auf die Frage eines Journalisten bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, ob er entsprechende Informationen eingesehen habe, antwortete Trump mit: "Ja, habe ich". Entsprechende Berichte hatte der Leiter des Instituts für Virologie in der chinesischen Stadt Wuhan bereits vor Tagen kategorisch zurückgewiesen. Trump hielt der chinesischen Regierung vor, das Virus in ihrem Land nicht eingedämmt zu haben.