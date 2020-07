US-Präsident Trump hat die Menschen in den USA wegen der Coronavirus-Krise erstmals zum Tragen von Masken aufgefordert. Er sagte auf einer Pressekonferenz, die Bürger sollten auf einen Mund-Nasen-Schutz zurückgreifen, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten.

Ob man die Masken möge oder nicht - sie seien wirksam. Kurz zuvor hatte Trump auf Twitter das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bereits als "patriotisch" bezeichnet und sich auf einem Foto mit Maske gezeigt - Bilder, die er bislang weitgehend vermieden hat.

Deutliche Kehrtwende

Mit der Empfehlung vollzieht Trump eine Kehrtwende. Denn bislang hatte er das Maskentragen diskreditiert: Als das Zentrum für Seuchenschutz und Prävention bereits Anfang April riet, Mund-Nasenschutze zu verwenden, betonte Trump mehrfach, dass das Tragen freiwillig sei. Zudem kündigte der Präsident an, dies selbst nicht zu tun. Es sei unschicklich für den Oberkommandeur, bei Treffen mit Staatenlenkern mit Maske zu erscheinen. Zudem verwies das Weiße Haus auf regelmäßige Tests, die bei dem Präsidenten durchgeführt würden.



Das Tragen von Masken ist in den USA zu einem politischen Streitthema geworden|npr.org/2020/05/29/864515630/the-battle-between-the-masked-and-the-masked-nots-unveils-political-rifts?t=1595401073579]. Viele US-Bürgerinnen und Bürger bezeichnen die Bedeckungen als unamerikanisch oder [gegen die Freiheit gerichtet. Trump behauptete sogar, einige Leute würden nur deshalb Maske tragen, um gegen seine Politik und seine Person zu demonstrieren. Dem Vorbild der Maskenverweigerung folgten auch viele seiner Anhänger. Bei seinem umstrittenen Wahlkampfauftritt in Tulsa, Oklahoma im Juni vor Tausenden Menschen, wurden den Besuchern zwar Masken angeboten, aber die wenigsten trugen sie.

Neue Tonlage: Es werde schlimmer, bevor es besser werde

Die Wende könnte auf sinkende Umfragewerte von Trump zurückgehen. Zwei Drittel der Bürger misstrauen demnach der Corona-Krisenpolitik des Präsidenten. Mit Blick auf die Wahlen im November liegt er deutlich hinter dem demokratischen Kandidaten Joe Biden.



Trump stimmte die Bevölkerung in seinem Presse-Briefing zur Corona-Pandemie - dem ersten seit Monaten - auch auf weitere Todesfälle ein. Er sagte, es werde noch schlimmer werden, bevor es besser werde. Mit einem ähnlichen Zitat hatte sich der Chef-Immunologe Fauci im April zu Wort gemeldet. Fauci war zu dem aktuellen Presse-Briefing nicht eingeladen. Den Aufruf Trumps, Masken zu tragen, begrüßte er.



Die USA sind mit 3,9 Millionen Covid-19-Fällen mit Abstand das Land mit den meisten Infektionen weltweit. 142.066 Menschen sind dort an oder mit dem Virus gestorben.

