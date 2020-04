US-Präsident Trump will heute seinen Fahrplan vorstellen, ab wann die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie wieder gelockert werden können.

Trump sagte im Weißen Haus, es sei eindeutig, dass die Strategie der Regierung wirke. Der Kampf gegen das Virus gehe zwar weiter, aber die Daten deuteten darauf hin, dass der Höhepunkt der Neuinfektionen landesweit überwunden sei. Diese Entwicklung führe dazu, dass die Leitlinien für die einzelnen Bundesstaaten zur Lockerung des Shutdowns festgelegt werden könnten und die Wirtschaft wieder hochgefahren werden könne. In manchen Bundesstaaten könne dies bereits vor dem 1. Mai geschehen. Die Gouverneure in den schwer betroffenen Bundesstaaten New York, Kalifornien, Louisiana, New Jersey, Massachusetts und Michigan erklärten, dass breitere Tests notwendig seien, bevor mit der Wiedereröffnung von Schulen, Restaurants und Geschäften begonnen werden könne.



Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität starben in den USA innerhalb von 24 Stunden fast 2.600 Menschen an dem Coronavirus. Insgesamt gibt es demnach mehr als 28.300 Todesopfer und mehr als 630.000 Infizierte. Die USA sind das am schwersten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Regierungsbeamte warnten, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegen könnte. Trump wird vorgeworfen, die Gefahr durch das Virus lange kleingeredet zu haben.