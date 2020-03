In den USA sind nach Angaben von Präsident Trump bislang mehr als eine Million Menschen auf das Coronavirus getestet worden.

Trump sprach bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus in Washington von einem wichtigen Meilenstein im Krieg gegen das Virus. US-Gesundheitsminister Azar erklärte, täglich würden inzwischen fast 100.000 Tests ausgeführt.



Die Trump-Regierung war in die Kritik geraten, weil die Tests in den USA zunächst fehlerhaft waren und zudem äußerst schleppend anliefen. Gouverneure von Bundesstaaten beklagen, dass es immer noch nicht genug Tests gibt. New Yorks Gouverneur Cuomo erklärte am Abend zudem, in seinem Bundesstaat würden dringend Krankenschwestern und Ärzte gebraucht. Er appellierte an das medizinische Personal anderer Bundesstaaten, nach New York zu kommen und zu helfen. New York ist Schwerpunkt der Pandemie in den USA. Insgesamt gibt es in den Vereinigten Staaten inzwischen nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität mehr als 160.000 bestätigte Infektionen - mehr als in jedem anderen Land der Welt. Fast 3.000 Menschen starben bislang an der Lungenkrankheit Covid-19.