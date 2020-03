Der Test bei US-Präsident Donald Trump auf das Corona-Virus ist negativ ausgefallen. Dies gab sein Arzt Conley in Washington bekannt. Dies gab sein Arzt Conley in Washington bekannt. Trump hatte sich nach längerem Zögern testen lassen, weil er vor einer Woche eine Delegation mit dem brasilianischen Präsidenten Bolsonaro empfangen hatte, von der später mehrere Mitglieder positiv getestet wurden.

Nach dem US-Bundesstaat Louisiana verschob in der Nacht auch Georgia die Präsidentschafts-Vorwahlen der Demokratischen Partei, um die Wähler keinem Ansteckungsrisiko auszusetzen. Gestern abend hatte Trump das US-Einreiseverbot für Menschen aus europäischen Staaten auf Großbritannien und Irland ausgeweitet. Vizepräsident Pence sagte, dies gelte von der Nacht auf Dienstag an. US-Amerikaner und Personen mit einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis dürften weiter einreisen. Sie müssten sich aber Tests unterziehen und sollten sich in eine vierzehntägige Selbstquarantäne begeben.



In Australien wurde eine vierzehntägige Quarantäne für Einreisende angeordnet. Wie Premierminister Morrison in Canberra mitteilte, dürfen zudem Kreuzfahrtschiffe für zunächst 30 Tage lang keine australischen Häfen anlaufen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus und dessen Auswirkungen

Über die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten, Genesenen und Todesfälle berichten wir in unserem Artikel: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.



Darüber hinaus haben wir einen Nachrichten-Blog aufgelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen.



Wie groß ist die Gefahr hierzulande? Welche Strategien verfolgen die Behörden? Was kann jede(r) tun, um sich zu schützen? Antworten auf diese und andere Fragen geben wir in unserem Beitrag: Deutschland und das Coronavirus - Antworten auf die wichtigsten Fragen.



Flächendeckende Schul- und Kitaschließungen werden in Deutschland wegen der Ausbreitung des Coronavirus immer wahrscheinlicher. Fehlende Kinderbetreuung könnte eine der Konsequenzen sein. Eine Übersicht über die wichtigsten Fragen finden Sie in unserem Stück: Wie sich das Coronavirus auf Schule, Universität und Kita in Deutschland auswirkt.



Gegen das neuartige Coronavirus gibt es bislang keinen Impfstoff. Auch Medikamente, die bei der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit helfen, sind noch nicht erforscht. Ansätze für Behandlungsmöglichkeiten gibt es aber. Welche das sind, erklären wir in unserem Beitrag: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus.



Zum Thema Atemschutzmasken kursieren derzeit viele Informationen. Welche Masken es gibt, wer sie wirklich braucht und warum die EU einen deutschen Exportstopp kritisiert, beantworten wir im Beitrag: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte.



Was exponentielles Wachstum für die Ausbreitung des Coronavirus bedeutet,wie das deutsche Gesundheitssystem auf Covid-19-Fälle vorbereitet ist, was hilft, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und wann mit einer Entspannung der Lage zu rechnen ist: Diese Fragen beantworten wir in unserem Beitrag: Hygiene, Quarantäne, Geisterspiele: Warum die Maßnahmen gegen das Coronavirus so wichtig sind.



Wegen des Coronavirus werden weltweit viele Großveranstaltungen abgesagt. Wie geht Deutschland damit um – also etwa mit Messen und Bundesligaspielen? Wir geben Antworten auf wichtige Fragen in unserem Stück: Coronavirus:Wie geht Deutschland mit Großveranstaltungen um?



Auch im Sport wurden zahlreiche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Eine Übersicht lesen Sie hier: Wie das Coronavirus den internationalen Sport beeinflusst - Absagen, Verschiebungen, Ausfälle.