Die US-Regierung rät entgegen bisheriger Äußerungen nun doch zum freiwilligen Tragen von Gesichtsmasken.

Präsident Trump sagte im Weißem Haus, es gehe um Varianten aus Stoff, die man auch zu Hause herstellen könne. Medizinische Schutzmasken aber müssten dem Fachpersonal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vorbehalten bleiben. Zugleich kündigte Trump ein Exportverbot für knappe Schutzausrüstung an. Diese werde jetzt im eigenen Land benötigt.



Gestern hatte ein Berater des Präsidenten erklärt, die Regierung in Washington wolle die Herstellung wichtiger Produkte verstärkt in die Vereinigten Staaten zurückholen. So wolle man Abhängigkeiten von Lieferungen aus dem Ausland reduzieren. Als Beispiele nannte er unter anderem Antibiotika und Beatmungsgeräte.