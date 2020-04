Die US-Regierung rät entgegen bisheriger Äußerungen nun doch zum freiwilligen Tragen von Gesichtsmasken.

Präsident Trump sagte im Weißen Haus, es gehe um Varianten aus Stoff, die man auch zu Hause herstellen könne. Medizinische Schutzmasken aber müssten dem Fachpersonal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vorbehalten bleiben. Er selber werde aber keine tragen. Zugleich kündigte Trump ein Exportverbot für knappe Schutzausrüstung an. Diese werde jetzt im eigenen Land benötigt.



New Yorks Bürgermeister De Blasio erklärte den morgigen Sonntag zum "D-Day". Es werde sich dann zeigen, ob die Stadt gewappnet sei für das, was noch kommen werde.



Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität gibt es in den USA fast 278.000 bestätigte Infektionen. Besonders betroffen ist New York. Hier gab es bereits 1.867 Todesfälle.