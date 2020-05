US-Präsident Trump rechnet noch in diesem Jahr mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus.

Er sei zuversichtlich, dass man bis Ende des Jahres einen solchen Impfstoff haben werde, sagte Trump auf einer Veranstaltung in Washington. Er räumte ein, dass Experten seine Einschätzung in Zweifel ziehen könnten; er spreche aber aus, was er denke.



Zudem plädierte Trump für Lockerungen der Beschränkungen. Die Nation sei dazu bereit, doch gingen einige Bundesstaaten seiner Meinung nach nicht schnell genug voran. - Die USA sind das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. Laut Johns-Hopkins-Universität gibt es mehr als 1,15 Millionen bestätigte Infektionen und über 67.600 Todesfälle.